Son dakika haberleri! Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı Gelen son dakika haberine göre Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı Mersin'de tarımsal sulama amaçlı çalıştırmak istediği motorun gazından etkilenerek 17 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kişi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan kayınbiraderi ise yaralı kurtarıldı Mersin'de tarımsal sulama...

Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de tarımsal sulama amaçlı çalıştırmak istediği motorun gazından etkilenerek 17 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kişi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan kayınbiraderi ise yaralı kurtarıldı

MERSİN - Mersin'de tarımsal sulama amaçlı çalıştırmak istediği motorun gazından etkilenerek 17 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kişi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan kayınbiraderi ise yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Enis Taş adlı şahıs, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki tarlasını sulamak için yakındaki su kuyusuna inerek motoru çalıştırdı. Taş, bir süre sonra duran motoru yeniden çalıştırmak için 17 metre derinliğindeki su kuyusuna yeniden inince, gazdan etkilenerek suya düştü. Durum fark eden kayınbiraderi Fahrettin Çirkin de eniştesinin ardından kuyuya indikten bir müddet sonra o da gazdan zehirlenerek bayıldı. Akrabaları tarafından su kuyusundan çıkarılan Çirkin, tedavi için hastaneye kaldırılırken, Enis Taş'ın cesedi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet, Arama ve Kurtarma personeli ile Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA