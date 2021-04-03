Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ENVER ZENCİRCİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Aksa Mahallesi kırsalında yaşandı. Suriye uyruklu Burahan Beeho evinin önünde bulunan su kuyusundan su almaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı. Yaşlı adamın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER ZENCİRCİ

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