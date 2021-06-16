Son dakika haberleri | Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre - Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı Düzce'nin Çilimli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bahçenin duvarlarını aşarak sulama kanalına uçtu.

- Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'nin Çilimli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bahçenin duvarlarını aşarak sulama kanalına uçtu. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çilimli'den Sarımeşe köyü istikametine seyir halinde olan C.T. idaresindeki 54 TV 682 plakalı Ranault marka otomobil, karşı şeritten gelen U.K. idaresindeki 81 AT 282 plakalı araç ile çarpışacağını düşünerek direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bahçe duvarlarına ardından sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 1'i kadın 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza sebebi ile Çilimli-Sarımeşe köy yolu çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Su kanalına uçan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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