Son dakika haberleri: Su içmek isteyen çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Su içmek isteyen çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.

02.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:01

Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.

Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.

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Son dakika haberleri: Su içmek isteyen çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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