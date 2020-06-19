Son dakika haberleri! Su basan mağazanın bodrumundaki kadını dalgıç polis kurtardı Son dakika haberleri: Adana'da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı.

Adana'da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı.

Kentte öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur nedeniyle çoğu ev ve iş yerini su bastı. Bir iş yerinin bodrum katını da su basması sonucu bir kadın mahsur kaldı.

Durumun polise haber verilmesi üzerine mağazaya dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polis, kadını kurtardı. - ADANA

Kaynak: İHA