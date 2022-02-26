Son dakika haberleri! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri - Haberler

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Son dakika haberleri! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri

AA, Sergei Mihailicenko - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Son dakika haberleri! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri

Son dakika haberleri! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri

Son dakika haberleri! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri

AA / Sergei Mihailicenko - Güncel

Petersburg, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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