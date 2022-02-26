Son dakika haberleri! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri
AA, Sergei Mihailicenko - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.