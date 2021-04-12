Son dakika haberleri | St.Petersburg'da tekstil fabrikasında yangın
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Son dakika haberleri | St.Petersburg'da tekstil fabrikasında yangın

Anadolu Ajansı / Sergey Mihailicenko - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'nın St.Petersburg kentinde Nevskaya Manufaktura tekstil fabrikasında yangın çıktı.

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Rusya'nın St.Petersburg kentinde Nevskaya Manufaktura tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin kapladığı fabrikada yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Son dakika haberleri | St.Petersburg'da tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri | St.Petersburg'da tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri | St.Petersburg'da tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri | St.Petersburg'da tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergey Mihailicenko

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:29:53. #1.15#
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