Son dakika haberleri | St.Petersburg'da tekstil fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı / Sergey Mihailicenko - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'nın St.Petersburg kentinde Nevskaya Manufaktura tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Rusya'nın St.Petersburg kentinde Nevskaya Manufaktura tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin kapladığı fabrikada yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergey Mihailicenko