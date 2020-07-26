Son dakika haberleri! Spot piyasada elektrik fiyatları Gelen son dakika haberine göre Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira, en düşük 228 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira, en düşük 228 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,8 artışla 182 milyon 764 bin 547 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00, 15.00 ve 16.00'da 350 lira, en düşük saat 06.00'da 228 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 318 lira 61 kuruş, en düşük 199 lira 74 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA