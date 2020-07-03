Son dakika haberleri... Spot piyasada doğal gaz fiyatları Son dakika haberine göre Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1303 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1303 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 479 bin 708 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 176 bin 542 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1303 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 505 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1342 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 1264 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 353 bin 600 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 504 bin 802 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA