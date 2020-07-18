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Son dakika haberleri: SPOR Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı 2 yaralı

Son dakika haberleri: Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı: 2 yaralıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etap yarışı, 10 ilden 45 sporcunun katılımı ile Trabzon'da başladı.

Son dakika haberleri: SPOR Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı 2 yaralı
18.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:54

Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı: 2 yaralı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etap yarışı, 10 ilden 45 sporcunun katılımı ile Trabzon'da başladı. İlk günde iniş sırasında düşerek yaralanan 2 sporcu hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etap yarışı Trabzon'da başladı. Trabzon, Ankara, Adana, Elazığ, Şırnak, Antalya, Bursa, Erzincan, Samsun ve Uşak olmak üzere 10 ilden toplam 45 sporcunun katıldığı şampiyona yarın yapılacak uçuşlarla sona erecek. Akyazı mevkiinde başlayan ve Şenol Güneş Kompleksi'nin batı tarafında yer alan boş alana inişi gerçekleştiren sporcular, ferdi ve kulüpler olmak üzere bay bayan kategorilerinde birincilik mücadelesi verirken, yarışmaların ikinci etabının 11-13 Eylül tarihlerinde Bursa'da, 3'üncü ve final etabının ise 2-4 Ekim tarihlerinde Şırnak'ta yapılacağı belirtildi. Yapılan yarışmaların ardından ilk 5'e giren sporcuların milli takım forması altında mücadele etmeye hak kazanacağı belirtildi.

İLK GÜN SAKATLIKLARLA BAŞLADI

Bu arada yarışmanın ilk gününde iki sporcunun iniş sırasında yaşadıkları sakatlıklar moralleri bozdu. İlk olarak iniş sırasında belinin üzerine düşen Canan Benli Işık belindeki kırık teşhisiyle ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra da Zekai Turan Bayburt adlı sporcu da iniş sırasında yere düşerek belinde hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü sporcusu olan Cansu Benli Işık, uçuş öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda henüz 1 yıldır bu sporun içerisinde olduğunu belirterek, "Uçmak müthiş bir duygu, özgürlük hissi. Çok zevkli ve insana güven veren bir spor. Henüz 1 yıldır bu sporu yapıyorum ve çok yeniyim. Trabzon'daki pistin hedef yarışması için ideal olduğunu düşünüyorum" açıklaması yaptı.

PANDEMİDEN SONRA İLK UÇUŞ

Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saim Yılmaz, pandemiden sonra ilk yarışmayı Trabzon'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün itibariyle Trabzon'da yamaç paraşütü hedef yarışmamızın başlangıcını yaptık. 45 sporcumuzla katılım sağladık. Trabzon yamaç paraşütü hedef yarışması için çok uygun bir ilimiz. Pandemiden sonra ilk yarışmamızı gerçekleştirdik. Trabzon Valiliğimizi, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonra burada devamlı yapacağız gibi görünüyor. İkinci etabımız Bursa, üçüncü etabımız Şırnak'ta olacak. Bu 3 etabın sonucunda ilk 5'e kalan arkadaşlarımızı topladıkları puanlara göre milli takıma seçeceğiz. Burada Kazakistan'da yapılacak yarışmada bizi temsil edecekler. Tüm sporcularımızın hedefi milli takım" dedi.

Hava Sporları Federasyonu'na Trabzon'u tercih ettikleri için teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdür Birdal Öztürk, "Trabzon bir spor şehri. Birçok spor tesisine ve organizasyon yapacak kabiliyete sahip. Sadece spor tesisi değil, ilimizin fiziki ve coğrafi şartlarının da birçok spor branşına hizmet etmesi ortaya çıkıyor. Federasyon bu şartları taşıdığı için ilimizi tercih etti. Trabzon'da yapılmasından dolayı çok memnunuz. İlimize gelip yarışmaya katılan tüm kulüp ve sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Pala ise, "Hava Sporları Federasyonu'na Trabzon'u tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli katkıyı sağlamaktan son derece memnunuz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Umarım kazasız belasız bir şampiyona olur" ifadelerini kullandı.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Bu arada şampiyonaya gelen sporcular, yarışmanın parkurundan memnun kaldıklarını hedeflerinin ise milli takım olduğunu belirttiler. Trabzon Akyazı Havacılık Kulübü Başkanı Kutsal Özsoy, yamaç paraşütünün çok heyecanlı ve keyif verici olduğunu belirterek, "Trabzon'da önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapıyoruz. 3'üncü sırada uçuş yaptık. Beklediğim gibi geçti. Daha sonraki uçuşta hedefin tam ortasına inmeye çalışacağız" dedi. Antalya'dan gelen ve 5 yıldır düzenli olarak yamaç paraşütü hedef yarışlarına katıldığını belirten, Serap Metintürk, "Trabzon'a ilk kez geldim, burada çok güzel ortam var. Hava da çok elverişli oldu. Parkur çok güzel. Rüzgar bugün düşük, bu da bizim için avantaj oldu. Dilerim böyle devam eder", yarışmaya ferdi olarak Mersin'den katılan Adnan Coşkun, ortamın yarışma için çok uygun olduğunu kaydederek, "Çok heyecanlıyız. İlkinde hedefe indim ama yarışma daha devam ediyor. Rakipler çok zorlu. Türkiye'nin her yerinden en iyiler burada. Hedefimiz milli takım", iki yıldır yamaç paraşütü yaptığını kaydeden Kübra Cengiz ise, "Bu sporu seviyorum. İnşallah hedefi tutturacağız. Herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü insana kendini buldurabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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