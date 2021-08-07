Son dakika haberleri... SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.