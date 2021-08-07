Son dakika haberleri... SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
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Son dakika haberleri... SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli boksör ile görüştü.

Son dakika haberleri... SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
Son dakika haberleri... SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
Son dakika haberleri... SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
Son dakika haberleri... SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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