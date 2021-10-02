Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı. - Haberler Spor
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Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

Son dakika haberi... Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

MERSİN (AA) - Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası
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Haber: Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı. - Haberler Spor
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