Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Son dakika haberi... Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.
MERSİN (AA) - Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri