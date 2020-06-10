Son dakika haberleri | SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak...
Son dakika ekonomi haberi: SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz.
10.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:19
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz."
Kaynak: AA