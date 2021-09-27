Son dakika haberleri... SPD lideri Scholz'dan zafer konuşması: "Seçmenler çok net konuştu. Bir sonraki hükümeti kimin kurması gerektiğini söyledi"

Almanya'da seçimi birinci sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) lideri Olaf Scholz yaptığı zafer konuşmasında, "Seçmenler çok net konuştu. Bir sonraki hükümeti kimin kurması gerektiğini söyledi" dedi.

Almanya'da seçimin lideri Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, partinin genel merkezinde zafer konuşması yaptı. "Burada çok mutlu bir SPD görebilirsiniz" ifadesini kullanan Scholz, partisinin hükümeti yönetme yetkisini elde ettiğini söyledi. Scholz, "Seçmenler çok net konuştu ve bir sonraki hükümeti kimin kurması gerektiğini söyledi. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller olmak üzere 3 partiyi güçlendirdiler. Bu 3 parti bir sonraki hükümete liderlik etmeli" diye konuştu.

CDU/CSU'nun yalnızca önemli bir oy kaybı yaşamadığını belirten Scholz, "Aynı zamanda artık hükümetin bir parçası olmamaları ve bunun yerine muhalefete girmeleri konusunda halktan bir mesaj aldılar" dedi.

Sholz, güçlü bir Avrupa Birliği (AB) inşa etmenin Almanya'nın temel politikası olacağını ve bu hedefin ülkenin uluslararası stratejisi ile dış politikasını belirleyeceğini söyledi. Almanya'nın ABD ile ilişkilerini de değerlendiren Scholz, transatlantik ortaklığın Berlin için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Pazar günü gerçekleştirilen Federal Meclis seçimlerinin resmi ön sonuçlarına göre, Sosyal Demokratlar oyların yüzde 25,7'sini, Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24,1'ini kazandı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olurken, dördüncü sıradaki Liberal Parti (FDP) yüzde 11,5 oranında oy aldı. Aşırı ağcı Almanya için Alternatif partisi (AfD) ise oy kaybına rağmen 10.3 oy oranı ile Federal Meclise girdi. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4.9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramadı. - BERLİN

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri