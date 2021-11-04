Son dakika haberleri | Sözcü Kalın: "(İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde... - Haberler
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Son dakika haberleri | Sözcü Kalın: "(İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Sözcü Kalın:

Son dakika politika haberi... Sözcü Kalın: "(İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız.

Sözcü Kalın: "( İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Orada bulunmamızın temel sebebi bizim kendi sınır güvenliğimizi sınırın ötesinde inşa etmektir." - ANKARA

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