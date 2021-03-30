Soylu: "Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soylu: "Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Tören alanındaki polisler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törene katılması İstiklal Marşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Tören alanındaki polisler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törene katılması

İstiklal Marşı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni"nde konuştu. (1)

Soylu: 'Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok'
Soylu: 'Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok'
Soylu: 'Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok'
Soylu: 'Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok'
Soylu: 'Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soylu: "Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:29:12. #1.15#
title