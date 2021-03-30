Soylu: "Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı dünyada yaşayan başka bir ülke yok"
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Tören alanındaki polisler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törene katılması İstiklal Marşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni"nde konuştu.
Tören alanındaki polisler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törene katılması
İstiklal Marşı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni"nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci