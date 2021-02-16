Son dakika haberleri: Soylu ve Akar, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin bilgi verdi

Edinilen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, iki Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Soylu ve Akar'ın TBMM Genel Kurulunda, Meclisi bilgilendirmek üzere konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı