Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
16.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:44
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı