Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)

16.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:44

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı. (3)

Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Osman Kavala Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Alişan Buse Varol Demet Şener Acun Ilıcalı
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:44:19. #1.16#
title