Son dakika haberleri | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)

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Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.