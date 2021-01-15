Son dakika haberleri: Soylu: "Sizin gücünüz, sizin cesaretiniz, sizin kuvvetiniz bu ülkede demokrasiyi hakim kılacak güçtür"
15.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:03
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı