Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği
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Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği

08.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:15
Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği

AİLELERE TÜKÜRME GERGİNLİĞİ Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 494'üncü gününde gerginlik yaşandı.

AİLELERE TÜKÜRME GERGİNLİĞİ 

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 494'üncü gününde gerginlik yaşandı. HDP İl Başkanlığı binasına giriş yapan B.T. adlı kadın, bu sırada evlat nöbetindeki ailelere tükürdü. Ailelerin tepkisi üzerine B.T., parti binasına girdi. Bir süre sonra parti binasından çıkan B.T., Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

B.T.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, polis ekiplerince HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği
Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği
Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği
Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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