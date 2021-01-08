Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
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Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti

08.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:48
Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 494'üncü günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 494'üncü günde de devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün kente gelerek, ziyaret ettiği aileler, umutlarının arttığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda geleceği haberiyle heyecanlandıklarını söyledi. 

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'EYLEM SAYESİNDE HDP, ÇOCUKLARI DAĞA GÖNDEREMİYOR'

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 19 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 494 gündür halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi. Aydın, "Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Anne ve babaların umutları çok yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizim yanımıza gelecek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eylemin ilk gününden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadılar. Biz de sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bizim burada yaptığımız eylem sayesinde HDP, 14-15 yaşlarındaki çocukları artık dağa gönderemiyor. O yüzden hepimiz buradaki eylemde kararlıyız. Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir destek aldık. Allah razı olsun. Birçoğunun evladı gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Darısı bizim çocuklarımızın başına" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Van'dan 2012 yılında 13 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için gelerek, oturma eylemine katılan Nazlı Sancar da yaz- kış demeden ve pandemiye rağmen HDP binası önünde evlatlarını beklediklerini dile getirdi. Sancar, "Bu konuda kararlıyız. Eylemimizi sürdüreceğiz. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelmesiyle çok mutlu olduk. Bakanımızı gördüm, sanki evladım gelmiş gibi sevdim, çok duygulandım. Onu görmek bizi çok sevindirdi. Her zaman bize destek çıkıyor. Cumhurbaşkanı'mız ve bakanımızın sayesinde buradayız. Onlar bizim arkamızda. Onlar olmazsa biz burada 1 dakika kalamayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi haberini de aldık. Çok sevindik. Dört gözle onun yolunu bekliyoruz. İnşallah o da bizim aramıza gelir" diye konuştu.

'EVLATLARIMIZ GELENE KADAR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

HDP tarafından 2018 yılında 16 yaşındayken, PKK'lı teröristlere götürüldüğünü belirttiği oğlu Mustafa için eşi Ayşegül Biçer ile oturma eylemini sürdüren Rauf Biçer de Bakan Soylu'nun ziyaretiyle acılarının bir nebze olsa dindiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Gelenler biraz da olsa acımızı hafifletiyor. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onlar olmazsa biz burada oturamazdık. PKK, biliyorsunuz ki evlerimizi yakmalara kadar gitti. Diri diri yakmaya çalıştılar bizleri. Geri adım atmadık. Evlatlarımız gelene kadar geri adım atmayacağız. Evlatları için gelmeyen anne ve babalara sesleniyorum. Hiç mi evladınıza acımıyorsunuz? Siz hiç mi evladınızı özlemiyorsunuz? Hepinizi buraya davet ediyorum." 

Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti
Son dakika: Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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