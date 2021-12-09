Son dakika haberleri! Soylu: "(Katar'daki Dünya Kupası'nda Türk polisinin görev alması) "İnanıyorum ki alnımızın akıyla buradan çıkacağız"
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1)