Soylu: "2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında"
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Soylu: "2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında"

23.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi Tanıtım filmi gösterimi Konuşmacılardan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi

Tanıtım filmi gösterimi

Konuşmacılardan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'
Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'
Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'
Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'
Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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