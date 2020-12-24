Son dakika haberleri: Soylu: "(Çıplak arama iddiası) Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur"
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Son dakika haberleri: Soylu: "(Çıplak arama iddiası) Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur"

24.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:20

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (9)

Son dakika haberleri: Soylu: '(Çıplak arama iddiası) Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur'
Son dakika haberleri: Soylu: '(Çıplak arama iddiası) Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur'
Son dakika haberleri: Soylu: '(Çıplak arama iddiası) Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur'
Son dakika haberleri: Soylu: '(Çıplak arama iddiası) Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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