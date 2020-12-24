Son dakika haberleri: Soylu: "(Çıplak arama iddiası) Defalarca yalanlanmasına rağmen ısrar ediyorlar, ispatlayamayan namussuzdur"
24.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:20
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (9)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci