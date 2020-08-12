Son dakika haberleri! Soylu: "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı"
Bir son dakika haberine göre Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.
12.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:14
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. (2)
İçişleri Bakanı Soylu: "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı.
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Kaynak: AA