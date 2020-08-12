Son dakika haberleri! Soylu: "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı" Bir son dakika haberine göre Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.

Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. (2) İçişleri Bakanı Soylu: "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı. Kaynak: AA