Son dakika haberleri: Sosyal tesis çalışanlarına dezenfeksiyon eğitimi
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Son dakika haberleri: Sosyal tesis çalışanlarına dezenfeksiyon eğitimi

Son dakika güncel haberine göre Başakşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayacak sosyal tesislerdeki personele yönelik hijyen ve dezenfeksiyon eğitimi verdi.

Son dakika haberleri: Sosyal tesis çalışanlarına dezenfeksiyon eğitimi
15.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:58

Başakşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayacak sosyal tesislerdeki personele yönelik hijyen ve dezenfeksiyon eğitimi verdi. Kişisel hijyenden genel temizliğe, siperlik ve maske kullanımına kadar pek çok konuda uyulması gereken kurallar ele alındı.

Başakşehir Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerin tekrardan hizmete açılması için geri sayım başladı. Uzun bir sürenin ardından Başakşehirlileri ağırlamaya başlayacak sosyal tesislerdeki hazırlıklar kapsamında personele kapsamlı bir eğitim verildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün çalışma rehberi kapsamında restoran, lokanta, kahvehane ve pastane gibi işletmelerde alınması gereken önlemler ile ilgili verilen eğitime 25 personel katıldı.

Başakşehir Sular Vadisi Sosyal Tesisleri'nde Sağlık İşleri Müdürü Taner Bingöl tarafından verilen eğitim ile hem çalışanların hem tesisten faydalanacakların normalleşme sürecine daha kolay adapte olmalarının sağlanması amaçlandı.

Daha önce mart ayında da bir benzeri gerçekleştirilen eğitimde, işletmenin genel temizliğinde uyulması gereken genel kurallar ile servis personelinin kişisel temizliği, uyması gereken önlem ve kurallar ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca Dezenfeksiyon, kişisel hijyen, işletme içinde masa ve yer temizliği, lavabo, wc kullanma talimatları, siperlik ve maske kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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