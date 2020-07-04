Son dakika haberleri... Sosyal medyadan "Türklüğü" aşağılayan kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Çanakkale'de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türklüğü, cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağıladığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Çanakkale'de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türklüğü, cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağıladığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubesi ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında E.S'yi teknik takibe aldı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
E.S'nin evinde, 500 gram sentetik uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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Kaynak: AA