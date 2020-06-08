Son dakika haberleri! Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı Son dakika güncel haberi... ANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: DHA