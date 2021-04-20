Son dakika haberleri | Sosyal medyadaki tuzağı siber polisi bozdu

Son dakika haberler: Sosyal medyadaki tuzağı siber polisi bozdu Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden sahte kadın profili açan, duş alan kız çocuklarının görüntülerini kendisi gibi paylaşıp küçük çocuklara tuzak kurduğu ileri sürülen Irak uyruklu bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki tuzağı siber polisi bozdu

SAMSUN - Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden sahte kadın profili açan, duş alan kız çocuklarının görüntülerini kendisi gibi paylaşıp küçük çocuklara tuzak kurduğu ileri sürülen Irak uyruklu bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medya üzerinde yaptıkları takip ve araştırma sonucu kadın fotoğrafı bulunan ait bir sosyal medya hesabının 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarının banyoda duş alırken görüntülerini paylaştığı ve yüzlerce de takipçisi olduğunu tespit etti. Kız çocuklarına tuzak kurmaya çalıştığı öğrenilen söz konusu şahsın tuzağını siber polisi bozdu.

Siber polisi yaptığı araştırma sonucu söz konusu kişinin erkek olduğunu ve kendini genç kız olarak tanıtıp bu şekilde kız çocuklarını tuzağına düşürmeye çalıştığını belirledi. Siber polisi çocuklara tuzak kuran şahsın 30 yaşındaki Irak uyruklu A.A.A.A olduğunu ortaya çıkardı. A.A.A.A.A., siber polisi tarafından İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Iraklının evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Tuzağa kimseyi düşüremeden yakalanan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY