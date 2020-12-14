Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

14.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:26
Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı.

Gaziantep'te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Olayın görgü tanıkları, grupların ilk önce tartışmaya başladığını, daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi. Polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı
Son dakika haberleri | Pakistan'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı
Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı
Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:27:41. #1.15#
title