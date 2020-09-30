Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

30.09.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:30
Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıldönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, M.V.'nin sosyal medya hesabından örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonda M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Özlem Yıldız Seren Serengil
Spor Arda Turan Mehmet Özdilek Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 18:30:52. #1.14#
title