Son dakika haberleri... Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı
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Son dakika haberleri... Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı

14.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:51

Edinilen son dakika haberine göre Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi. Fatih'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı
Son dakika haberleri... Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı
Son dakika haberleri... Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı
Son dakika haberleri... Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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