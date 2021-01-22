Son dakika haberleri: Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

22.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:32
Son dakika haberleri: Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twittter'daki paylaşımına hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan, "kamu görevlisine hakaret" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlendi.

Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

E.E, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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