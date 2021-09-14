Son dakika haberleri | Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Antalya merkezli 22 ilde düzenlenen sosyal medya üzerinden bahis dolandırıcılığı operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli 22 ilde düzenlenen sosyal medya üzerinden bahis dolandırıcılığı operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illeri başta olmak üzere 22 farklı ilde 56 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 24'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şahısların ev, işyeri ve üst aramalarında ele geçirilen 85 bin TL nakit paraya ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin haklarında yapılacak tahkikatın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

 Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu

Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu

 Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı

Muz ağaçları ile perdelenen uyuşturucu ekiplerin gözünden kaçmadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Mehmet Erdem Kaan Yıldırım Özge Özpirinçci
Spor Ali Koç Cristiano Nihat Özdemir Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:59:27. #1.17#