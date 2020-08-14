Son dakika haberleri: Sosyal medyada BAE Dışişleri Bakanı'na tepkiler çığ gibi
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Son dakika haberleri: Sosyal medyada BAE Dışişleri Bakanı'na tepkiler çığ gibi

Son dakika gündem haberi: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın ülkesinin İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığı yönündeki açıklaması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Son dakika haberleri: Sosyal medyada BAE Dışişleri Bakanı'na tepkiler çığ gibi
14.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:16

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın ülkesinin İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığı yönündeki açıklaması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Gargaş, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, cesur bir girişimle İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusundaki kararını iki devletli çözüm şansını korumak için kullanıyor." ifadelerine yer vermişti.

"Bugün İsrail'in Filistin topraklarının ilhakını dondurmasının barışı yeniden canlandırmak için yeni bir fırsat olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Gargaş, İsrail'in "ilhak kararını dondurmasının bölge ve dünya halklarının geleceği için büyük bir kazanç ve başarı" olduğunu ifade etmişti.

Gazeteci Osman Ay Ferah, "Filistinliler BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasını reddetmede hemfikir." paylaşımında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planının ertelendiği ancak iptal edilmediği yönündeki açıklamasını hatırlatan Ferah, "İsrail ile BAE arasında savaş yok ki barış olsun. Katar ablukasının gerekçeleri ve diğer pek çok şey gibi bu da ikna edici bir açıklama değil." ifadelerine yer verdi.

Katarlı gazeteci Ahmet Ali de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın şimdiye kadar masanın altında olduğunu, şimdi de masanın üstüne konulduğunu belirtti.

Ürdün ve Amerikan vatandaşı kadın gazeteci Vecd Vakfi ise "Normalleşmeyi ilhak anlaşmasının sona ermesi olarak pazarlayarak sadece cahiller kandırılabilir." ifadesini kullandı.

Vahid Ali adlı Twitter kullanıcısı Gargaş'a İsrail-BAE normalleşmesi sonrası Kudüs şehrinin geleceği ve Filistinli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin sorular yöneltti.

Sosyal medya kullanıcısı İbrahim el-Aşkas da Gargaş'ın daha önceki normalleşme karşıtı açıklamalarını paylaşarak, "Daha önce başkalarının gittiği gibi normalleşme yoluna gitmeyiz diyordun. Şimdi ise normalleşmenin olağanüstü bir liderin cesaretli kararı olduğundan bahsediyorsun. Sonunuzun nasıl olacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı olan Münir Tahir, "Tarih BAE'nin kendini Arap meselesi için feda edişini yazacak." ifadeleriyle Gargaş'ın açıklamalarına tepkisini dile getirdi.

-Normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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