Son dakika haberleri! Sorgun'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşı uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Sorgun'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşı uygulaması başladı

14.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:16
Son dakika haberleri! Sorgun'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşı uygulaması başladı

Son dakika haberleri: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasına başlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasına başlandı.

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Ümit Öztürk, hastanelerinde 615 sağlık personeli bulunduğunu ve bu personele yetecek kadar aşı geldiğini belirtti.

Aşı yaptıracak olan personelin önce MHRS randevu sisteminden kayıt oluşturup, ardından da aşısını yaptırdığını ifade eden Öztürk, "Hastanemiz 250 yataklı, 15 aşı odası hazırlandı. Sağlık çalışanlarımız aldıkları randevusuna göre gelip aşısını yaptıracak." dedi.

Öztürk, ikinci doz aşıların 28 gün sonra yapılacağı ifade ederek, kısa süre içinde 65 yaş üzeri vatandaşlara da aşı uygulamasının başlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ümit Özdağ Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Sorgun'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşı uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 17:18:31. #1.14#
title