Son dakika haberleri! Sorgun'da okullar LGS'ye hazırlanıyor Son dakika haberine göre Sorgun'da okullar 20 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazır hale getiriliyor.

Sorgun'da okullar 20 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazır hale getiriliyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, ilçede bin 800 öğrencinin 20 Haziran'da LGS'ye gireceğini söyledi.

Kaya, ilçe merkezinde 15, köylerde 18 okulda sınav yapılacağını ifade ederek, "108 derslikte yapılacak sınavlarda 296 öğretmenimiz görev alacak. Öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girecek. Sınav yapılacak salonlar, sınavdan önceki perşembe ve cuma günü dezenfekte edilecek. Sınava girecek öğrencilerimize dezenfektan ve 2 maske vereceğiz. Salonlar sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenecek. Öğrenci velileri okul bahçesine alınmayacak. Okula gelen öğrencileri bekletmeden içeri alacağız. Öğrencilerimiz yanlarında kimlik, 2 kurşun kalem, kalem açacağı, silgi ve su getirebilecek." dedi.

Sınavın 2 oturumdan oluşacağını anlatan Kaya, ilk oturumun 09.30'da başlayıp 75 dakika süreceğini, ikinci oturumun 11.30'da başlayıp 80 dakikada tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA