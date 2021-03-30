Son dakika haberleri: Sorgun'da baraj ve göletlerde su seviyesi yükseliyor

Son dakika haberine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son günlerdeki yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyesi yükselmeye başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son günlerdeki yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyesi yükselmeye başladı.

İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat AA muhabirine, martın yağışlar açısından sevindirici geçtiğini, bu durumun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Özellikle geçen hafta etkili olan kar ve yağmurun, en alt seviyeye inmiş gölet ve barajlarda su seviyesini yavaş yavaş yükseltmeye başladığını ifade eden Canbolat, "Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürürken, bizleri de biraz olsun rahatlattı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye ulaştı. Bu karın erimesiyle su seviyesinin daha da artırmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen