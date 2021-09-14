Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu - Haberler
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Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Yerel

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu Vatandaşlar pet şişelerle su taşıyıp dallar ve elleriyle taşıdıkları kumlarla müdahale etti Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Vatandaşlar pet şişelerle su taşıyıp dallar ve elleriyle taşıdıkları kumlarla müdahale etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangında 1 dönüm ormanın yandığı bildirildi. Yangının, ormanlara giriş yasağı olmasına rağmen Sorgun Çamlığında Piknik yapanların ihmali sonucunda çıkmış ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Sorgun Çamlığında çıkan ve Manavgat'ın yüreğini ağzına getiren yangın kısa sürede söndürüldü. Dumanların Manavgat'ın her köşesinden görüldüğü yangının fazla büyümeden söndürülmesinde en önemli etkenlerden birisi de anında müdahale eden vatandaşlar oldu. Yangını görerek Sorgun çamlığına gelen vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri gelene kadar su bidonlarıyla su taşıyarak, avuçlarıyla yerde yanan alanlara kum atarak ve ağaç dallarıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın bölgesinin yakınında konuşlanan bir inşaat firmasına ait iş makinesi yanan bölgeye kum atmanın yanında yanan ağaçları devirmek suretiyle yangına müdahalede bulundu. 2 adet Yangın helikopteri, arazözler, itfaiyeler ve su ikmal araçlarının da müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yetkililer yangında 1 dönüm dolayında alanın zarar gördüğünü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, yasak olmasına rağmen ormanlık alanlara piknik yapmaya gelen vatandaşların ihmalinin yangının çıkma nedeni olabileceğini dile getirdiler.

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manavgat'ta çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu - Haberler
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