Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
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Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 5 metrelik sondaj kuyusunda çalışırken meydana gelen göçükte toprak yığınları altında kalan Mehmet Aksakal (70) yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 5 metrelik sondaj kuyusunda çalışırken meydana gelen göçükte toprak yığınları altında kalan Mehmet Aksakal (70) yaşamını yitirdi.

Olay saat 16.30 sıralarında Yeşilova'ya bağlı Sazak köyünde meydana geldi. Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkisindeki tarlasında bulunan sondaj kuyusunda çalışırken, göçük meydana geldi. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın yığınları altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cansız bedeni çıkarıldı. Aksakal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü
Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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