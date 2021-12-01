Emniyet, "intihar eden polis sayısında artış" haberlerini yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın-yayın kuruluşlarında yer alan "intihar eden polis sayısında artış yaşandığı" yönündeki haberler e ilişkin açıklama yaptı.

EGM'nin açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan son dönemde polis intiharlarının arttığı yönündeki iddiaların ve paylaşılan verilerin doğruları yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, benzer iddiaların daha önce de gündeme getirildiği, bu iddialarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldığı ve alınan önlemlerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Tüm personeli, her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulamasının başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, "Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır." bilgisi verildi.

Tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulduğu da aktarılan açıklamada, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlarla polis teşkilatındaki psikolog sayısının da arttırıldığı anlatıldı.

Hedef bin personele en az bir psikolog

Hedefin bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitelerimizin Psikoloji, Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla 2021 yılı başında 'Öğren-Fark Et-Yardım Et Projesi' başlatılmıştır. Bu proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır. Teşkilat olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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