Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (İHA) - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte kişinin korona virüsten 177 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 967 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 63 bin 967 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 oldu. Bir günde toplam 384 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 52 bin 16 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83.96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92.23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 71 bin 821'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 88,3'le en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ELAZIĞ'DA

Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 69.8'le en az aşılamanın gerçekleştirildiği Elazığ'ı Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın" dedi.

(İHA)

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