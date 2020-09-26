Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 71 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 71 kişi hayatını kaybetti

26.09.2020 21:22 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:26
Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 71 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 929'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 929'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 929'e yükseldi. Bugün toplam 102 bin 009 test yapılırken, bin 511 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 312 bin 966 oldu. Bugün iyileşen bin 232 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 274 bin 514'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 615 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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