Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 630 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 630 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 473'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 667 bin 586 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 936 testten 5 bin 630 yeni vaka sayısı, 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 398 bin 878, bugün iyileşen 7 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 737 olduğu açıklandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında konuştu Açıklaması
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Halit Ergenç Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 20:14:14. #1.16#

title