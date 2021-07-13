Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 46 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 46 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 46 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 46 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 285'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 46 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 285'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 285 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu. Bir günde toplam 234 bin 439 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 162 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 32,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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