Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 243 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 352'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 243 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 352'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 352 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 243 oldu. Bir günde toplam 310 bin 546 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 616 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya, Balıkesir takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana bir şey olmaz! Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

 Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Diego Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hava Durumu İbrahim Altay Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 21:11:08. #1.11#