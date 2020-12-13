Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 218 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 218 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 919 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 218 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 16 bin 417 yükseldi. Toplamda 21 milyon 79 bin 716 test yapıldı. Bugün 181 bin 199 test yapılırken, 26 bin 919 yeni vaka ve 5 bin 103 de yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 836 bin 728 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 603 bin 780 yükseldiği, bu hafta hastalarda zatürre oranının bu yüzde 3,1 olduğu, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 973 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı