Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 955'e yükseldiğini açıkladı.

15.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 955'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 955'e yükseldi. Bugün toplam 67 bin 214 test yapılırken, bin 256 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 248 bin 117 oldu. Bugün iyileşen 992 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 229 bin 972'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 668 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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