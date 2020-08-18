Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 20 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 20 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 20 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 16'ya yükseldiğini açıkladı.

18.08.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 20 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 16'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 20 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 16'ya yükseldi. Bugün toplam 82 bin 318 test yapılırken, bin 263 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 251 bin 805 oldu. Bugün iyileşen 942 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 232 bin 913'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 703 olduğu açıklandı.

"KARARLI OLURSAK, VİRÜSE BU GÜCÜ TANIMAYABİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu tabloda her gün açıklanan korona virüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 20 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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