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Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 145 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 145 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 25 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 145 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 342 bin 145 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 199 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

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